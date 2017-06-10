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Денис Глушаков: сборная России сыграла нормально, мы выполнили установку тренера

Игроки сборной России выполнили установку главного тренера команды Станислава Черчесова в товарищеском матче против Чили (1:1), сказал полузащитник российской сборной Денис Глушаков.

"В данный момент обе сборные готовятся к Кубку конфедераций. Думаю, что наша команда сыграла нормально, выполнили установку тренера. Конечно, всегда есть над чем работать, есть какие-то моменты, в которых мы допускали ошибки, но у нас впереди еще неделя, есть время исправить недочеты. В целом наша сборная готова к турниру нормально. Не буду говорить хорошо, так как всегда есть что улучшать.

Сложно сказать почему сборная Чили играла в несвойственный для себя футбол. У них идет подготовка, мы не знаем, какие у них нагрузки, плюс они знали, как играем мы и тоже подстраивались под нашу манеру", - цитирует Глушакова ТАСС.
Теги: Глушаков Сборная России Сборная Чили
Сегодня, 00:04
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