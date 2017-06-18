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Виталий Мутко пообещал бесплатные билеты на ЧМ-2018 для категории малоимущих граждан РФ
Заместитель председателя правительства РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко на внеочередной конференции РФС пообещал бесплатные билеты на чемпионат мира — 2018 для категории малоимущих граждан РФ — многодетных семей, воспитанников детских домов и людей с инвалидностью.
"Будут. Более того, мы обсуждаем всю билетную программу. Билеты для футбольной семьи предоставлены. Проблем с распространением билетом для социальных групп не будет", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
"Будут. Более того, мы обсуждаем всю билетную программу. Билеты для футбольной семьи предоставлены. Проблем с распространением билетом для социальных групп не будет", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
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