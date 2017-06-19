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Андрей Бутенко: думаю, чемпионат мира 2018 года окончательно убедит всех, что видеоповторы необходимы

Председатель судейского корпуса РФС Андрей Бутенко рассказал о применении системы видеоповторов в российском первенстве.

"Тот вопрос, с которым Виталий Мутко обратился в ФИФА, по-моему, решается положительно. Но оборудование будет на четырех аренах, а стадионов РФПЛ у нас 16. Несправедливо, если где-то VAR будет работать, а где-то - нет. Здесь нужна воля и желание клубов, потому что финансовая составляющая серьезная. Ведь нужно не только установить VAR, но и найти людей для ее обслуживания, а также видеоарбитров, которые смогут гарантировать объективные решения. В ближайшем сезоне РФПЛ VAR мы точно не увидим. Думаю, чемпионат мира 2018 года окончательно убедит всех, что видеоповторы необходимы", - цитирует Бутенко "Р-Спорт".
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