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Уго Бросс: камерунцев поддерживали не только представители нашей страны, но и российские болельщики, это очень приятно

Главный тренер сборной Камеруна Уго Бросс после поражения своей команды в матче против Чили (0:2) на Кубке Конфедераций отметил поддержку болельщиков.

"Я видел этот стадион заранее, видел и другие, по-моему, просто роскошные стадионы. Сегодня было очень много болельщиков у чилийской команды. Всегда приятно, когда много болельщиков на встрече, но я слышал, что камерунцев поддерживали не только представители нашей страны, но и российские болельщики, это очень приятно", - цитирует Бросса ТАСС.
Теги: Сборная Камеруна Сборная Чили
Сегодня, 07:32
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