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Около 9 тысяч человек посетили Казанский кремль в день матча Португалия - Мексика

Порядка 9-12 тысяч человек ежедневно посещают музеи Казанского кремля во время Кубка конфедераций. Так, в день матча между сборными Португалии и Мексики в кремле побывали около 9 тысяч человек.

"Вчера около 9 тысяч гостей было на территории кремля. 10, 11, 12 тысяч человек - в среднем вот такая посещаемость в дни Кубка конфедераций. Это чуть больше обычного", - цитирует ТАСС директора Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Казанский кремль" Зилю Валееву.

По ее словам, особой популярностью у туристов, которые впервые приехали в Казань, пользуются музеи исламской культуры, Благовещенского собора, истории государственности Татарстана, где представлена практически 2000-летняя история татарского народа.
Сегодня, 21:32
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