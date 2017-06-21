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Анатолий Бышовец: есть основания для победы сборной России над Португалией

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился своими ожиданиями перед матчем Россия - Португалия, который состоится в рамках 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций 2017.

"Предстоящий матч очень важен, и у нас есть хорошая возможность. Думаю, что ситуация для России достаточно благоприятная. В коллективе чувствуется единая воля. Это связано с мобильностью команды в прошлой встрече. К тому же у российской сборной перерыв между играми на день больше. Этот фактор настраивает на оптимизм. Думаю, что для победы основания есть, но больше уверенность, что не проиграем португальцам. Всё же, играя на ничью, придётся заведомо отдать инициативу и действовать на контратаках. Уровень португальцев довольно высок, но сборная России совершенствуется от матча к матчу. Важно будет реализовать план на игру и насколько он будет верным", - цитирует Бышовца "Спорт-Экспресс".
Теги: Бышовец Сборная Португалии Сборная России
Сегодня, 06:12
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№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 07:59) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Сказочник ......
Регистрация: 18.03.2012
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