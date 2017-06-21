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Игорь Левитин: российской стороне нужно обсудить с ФИФА билетную политику ЧМ-2018

Оргкомитету "Россия-2018" необходимо обсудить с ФИФА билетную политику на чемпионате мира 2018 года по итогам Кубка конфедераций, заявил помощник президента РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин.

"Я был на открытии [Кубка конфедераций], смотрел матчи по телевизору. Организация на очень высоком уровне, и, что интересно, очень много болельщиков. Одной из тревог было то, что люди не пойдут на эти соревнования, все-таки это не чемпионат мира. Но нынешняя ситуация говорит о том, что в России любят футбол.

Смотреть лучшие команды мира - не каждый раз у всех получается. Я считаю, что необходимо посмотреть на ценовую политику по билетам, сегодня цены высокие для нас. Но тем не менее, это устанавливается международной федерацией, и это тот вопрос, который будет необходимо уже по итогам Кубка конфедераций обговорить. Матчи очень разные, есть матчи в группе, а есть полуфинал - это разный уровень", - цитирует Левитина ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил, что российская сторона хочет быть более вовлеченной в формирование билетной программы чемпионата мира 2018 года.
Сегодня, 18:12
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