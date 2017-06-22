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Владимир Пильгуй: понравилась самоотдача сборной России в матче с португальцами

Вице-чемпион Европы-1972 в составе сборной СССР Владимир Пильгуй заявил, что в матче Кубка конфедераций — 2017 с португальцами сборной России не хватило индивидуального мастерства.

"Понравилась самоотдача ребят, они бились до самого конца и очень хотели сравнять счет, переломить игру. Увы, не хватило индивидуального мастерства. Португальцы в данном аспекте выше уровнем. Проявлением этого стал пропущенный гол", - цитирует Пильгуя "Газета.ру".
Сегодня, 17:37
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№2 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 18:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
как говорили раньше: хорошо поют, громко.
так и наши, хорошо играют: носятся по полю с самоотдачей.
Регистрация: 14.03.2010
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 17:52) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Если Пильгую что-то понравилось, значит, мы разные игры смотрели... ФНЛ. блин...
Регистрация: 24.09.2013
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