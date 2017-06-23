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Фёдор Кудряшов: мы проанализируем наши ошибки и постараемся их устранить

Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал поражение от Португалии (0:1) во втором матче Кубка конфедераций.

"В первом тайме мы ошибались, пропустили гол. У нас были проблемы с игрой. В перерыве тренер указал на ошибки, поэтому во втором тайме мы показали совсем другую игру. Болельщики видели, что мы сражались до конца. Теперь у нас матч против сборной Мексики. Мы проанализируем наши ошибки и постараемся их устранить. Если мы начнем в следующем матче так же, как мы стали играть во втором тайме против Португалии, то у нас будет все в порядке", - приводит слова Кудряшова официальный сайт ФИФА.
Теги: Кудряшов Сборная России
Сегодня, 00:05
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№3 Написал: SpaRk Люберцы (Сегодня, 00:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Придётся устранять Кудряшова)
Регистрация: 2.11.2008
№2 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 00:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ток одна писдншь у них
Регистрация: 5.10.2011
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:13) #
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Если вы начнете с Мексикой играть так же, как и во втором тайме с Португалией, то может не крупно проиграете.
Регистрация: 29.08.2016
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