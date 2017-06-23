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Евгений Алдонин: Камерун в матче с Чили мне действительно понравился

Бывший игрок сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что сборная Камеруна хорошо себя покажет в матче Кубка конфедераций – 2017 с Германией.

"Камерун в матче с Чили мне действительно понравился — игра очень хорошая была со стороны обеих команд. Видно, что у камерунцев очень неплохая сборная: они, очевидно, не просто так выиграли Кубок Африки – 2017. И в игре с немцами, думаю, они себя с лучшей стороны покажут", - цитирует Алдонина "Газета.ру".
Теги: Алдонин
Сегодня, 22:13
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