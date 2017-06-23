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Виталий Мутко: об административном ресурсе на Кубке конфедераций не может идти речи
Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о беседе с представителем ФИФА по поводу организации Кубка конфедераций — 2017, а также ответил на вопрос о том, может ли российская сторона задействовать административный ресурс на столь крупном турнире.
"Разговаривал с главным координатором стадиона от ФИФА — человек опытный, в своё время играл за сборную Ганы. Он отметил фантастическую организацию Кубка конфедераций, сказал, что всё на высоком уровне и никаких вопросов нет. Вчера после игры он говорил с Йоахимом Лёвом — тот тоже в восторге от газона и организации. Поговорили о том, что многие вещи можно было бы перенести в РФПЛ. Мы поговорим с делегатом, чтобы в каждом городе работали по одному регламенту.
Ни о каком административном ресурсе на этом турнире не может идти и речи. В матче с Португалией наши игроки просили судью посмотреть видеоповтор — он отказался. У судей отдельная система управления, их заранее привозят на матч. Какой административный ресурс мы можем включить? В ФИФА такое не проходит. Если команда и болельщики будут одним целым – вот наш административный ресурс", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
"Разговаривал с главным координатором стадиона от ФИФА — человек опытный, в своё время играл за сборную Ганы. Он отметил фантастическую организацию Кубка конфедераций, сказал, что всё на высоком уровне и никаких вопросов нет. Вчера после игры он говорил с Йоахимом Лёвом — тот тоже в восторге от газона и организации. Поговорили о том, что многие вещи можно было бы перенести в РФПЛ. Мы поговорим с делегатом, чтобы в каждом городе работали по одному регламенту.
Ни о каком административном ресурсе на этом турнире не может идти и речи. В матче с Португалией наши игроки просили судью посмотреть видеоповтор — он отказался. У судей отдельная система управления, их заранее привозят на матч. Какой административный ресурс мы можем включить? В ФИФА такое не проходит. Если команда и болельщики будут одним целым – вот наш административный ресурс", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
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