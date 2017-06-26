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Колин Смит: Кубок конфедераций - 2017 в России можно назвать огромным успехом
Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит оценил организацию Кубка конфедераций—2017.
"Я изначально говорил, что все города России готовы к турниру. Прошедшие 12 матчей это только подтвердили. Матчи были проведены на самом высоком уровне. Нынешний Кубок конфедераций можно назвать огромным успехом. Средняя посещаемость составила 37 тысяч зрителей, что больше, чем на предыдущем турнире. Было задействовано большое количество бесплатных поездов, а шесть тысяч волонтёров здорово отработали. Матч Португалия – России посмотрели восемь миллионов россиян, на канале ФИФА в Youtube было 16 миллионов просмотров и так далее. У нас много предварительных цифр, которые впечатляют. Полученный опыт станет ценным уроком перед чемпионатом мира 2018 года. Благодарю Россию за Кубок конфедераций, и желаем всем насладиться решающими матчами.
Будут ли применены санкции к готовившим провокации в Казани английским болельщикам? Я не могу комментировать ситуацию с этими людьми. Насколько знаю, они пытались провести что-то запрещённое на стадион. Но не готов подтвердить, что это были англичане, просто читал информацию в газетах. Все вы сами знаете, насколько впечатляющими были процедуры безопасности.
Чьи имиджевые потери, России или ФИФА, будут выше, если стороны не успеют договориться по правам на трансляции ЧМ-2018? Не думаю, что следует спекулировать на эту тему. Уверен, все вопросы решатся вовремя, как и перед Кубком конфедераций", - цитирует Смита "Чемпионат.сом".
"Я изначально говорил, что все города России готовы к турниру. Прошедшие 12 матчей это только подтвердили. Матчи были проведены на самом высоком уровне. Нынешний Кубок конфедераций можно назвать огромным успехом. Средняя посещаемость составила 37 тысяч зрителей, что больше, чем на предыдущем турнире. Было задействовано большое количество бесплатных поездов, а шесть тысяч волонтёров здорово отработали. Матч Португалия – России посмотрели восемь миллионов россиян, на канале ФИФА в Youtube было 16 миллионов просмотров и так далее. У нас много предварительных цифр, которые впечатляют. Полученный опыт станет ценным уроком перед чемпионатом мира 2018 года. Благодарю Россию за Кубок конфедераций, и желаем всем насладиться решающими матчами.
Будут ли применены санкции к готовившим провокации в Казани английским болельщикам? Я не могу комментировать ситуацию с этими людьми. Насколько знаю, они пытались провести что-то запрещённое на стадион. Но не готов подтвердить, что это были англичане, просто читал информацию в газетах. Все вы сами знаете, насколько впечатляющими были процедуры безопасности.
Чьи имиджевые потери, России или ФИФА, будут выше, если стороны не успеют договориться по правам на трансляции ЧМ-2018? Не думаю, что следует спекулировать на эту тему. Уверен, все вопросы решатся вовремя, как и перед Кубком конфедераций", - цитирует Смита "Чемпионат.сом".
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