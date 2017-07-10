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Казань Ростов
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Грозный Амкар
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Около трех тысяч волонтеров пройдут обучение к ЧМ-2018 в Ростовской области
Почти три тысячи волонтеров ЧМ-2018 пройдут обучение в Ростовской области. Их начнут готовить ориентировочно в октябре - ноябре текущего года, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.
"Всего в Ростовской области отберут 1400 городских волонтеров и 1300 волонтеров в оргкомитет "Россия-2018" для участия в чемпионате мира по футболу. Волонтеров оргкомитета готовят на базе опорного вуза Донского государственного технического университета (ДГТУ), а городских волонтеров готовят на базе дирекции "Ростов-2018", - говорится в сообщении.
Первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов отметил, что на первом этапе обе категории волонтеров пройдут совместное обучение, на котором каждый участник получит общую информацию об истории чемпионата, истории ФИФА и о том, как проводятся соревнования.
"Всего планируется провести девять встреч на базе опорного вуза ДГТУ, на каждой из которых будут присутствовать по 300 волонтеров. Иностранные волонтеры пройдут дистанционное обучение", - приводит пресс-служба слова Гуськова.
"Всего в Ростовской области отберут 1400 городских волонтеров и 1300 волонтеров в оргкомитет "Россия-2018" для участия в чемпионате мира по футболу. Волонтеров оргкомитета готовят на базе опорного вуза Донского государственного технического университета (ДГТУ), а городских волонтеров готовят на базе дирекции "Ростов-2018", - говорится в сообщении.
Первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов отметил, что на первом этапе обе категории волонтеров пройдут совместное обучение, на котором каждый участник получит общую информацию об истории чемпионата, истории ФИФА и о том, как проводятся соревнования.
"Всего планируется провести девять встреч на базе опорного вуза ДГТУ, на каждой из которых будут присутствовать по 300 волонтеров. Иностранные волонтеры пройдут дистанционное обучение", - приводит пресс-служба слова Гуськова.
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