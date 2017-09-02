Любиша Тумбакович: проблема сборной Казахстана не в тренере, а в мотивации игроков

Главный тренер сборной Черногории Любиша Тумбакович прокомментировал гостевой матч квалификации ЧМ-2018 против сборной Казахстана (3:0).— Проблема не в тренере, а в мотивации игроков. У наших футболистов она заключается в том, чтобы занять высокое место в группе, а у казахстанцев — ее нет.— Не совсем. В некоторых моментах ваша команда проявляла инициативу. Как минимум один гол они заслужили.— Тактическая замена.— Есть интересные исполнители на левом фланге, и футболист под номером 14 (Роман Муртазаев - прим.).