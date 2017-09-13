Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

Болельщики посетили стадион "Нижний Новгород"

Болельщики нижегородского "Олимпийца" впервые посетили строящийся стадион "Нижний Новгород", который следующим летом примет шесть матчей ЧМ-2018.

Любители футбола поднялись на верхние ярусы трибуны и побывали у кромки поля.

Как отметили в пресс-службе ФК "Олимпиец", пока еще неизвестно, где будет располагаться сектор активных болельщиков нижегородской команды.

"А поэтому фанаты развернули импровизированный фанатский "вираж" на одной из трибун и стройка замерла, слушая кричалки. Акустика, стоит отметить, на "Стадионе Нижний Новгород" просто отличная", - говорится в сообщении.

welcome2018.com
Сегодня, 19:43
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.