Болельщики посетили стадион "Нижний Новгород"

Болельщики нижегородского "Олимпийца" впервые посетили строящийся стадион "Нижний Новгород", который следующим летом примет шесть матчей ЧМ-2018.Любители футбола поднялись на верхние ярусы трибуны и побывали у кромки поля.Как отметили в пресс-службе ФК "Олимпиец", пока еще неизвестно, где будет располагаться сектор активных болельщиков нижегородской команды."А поэтому фанаты развернули импровизированный фанатский "вираж" на одной из трибун и стройка замерла, слушая кричалки. Акустика, стоит отметить, на "Стадионе Нижний Новгород" просто отличная", - говорится в сообщении.