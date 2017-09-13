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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Болельщики посетили стадион "Нижний Новгород"
Болельщики нижегородского "Олимпийца" впервые посетили строящийся стадион "Нижний Новгород", который следующим летом примет шесть матчей ЧМ-2018.
Любители футбола поднялись на верхние ярусы трибуны и побывали у кромки поля.
Как отметили в пресс-службе ФК "Олимпиец", пока еще неизвестно, где будет располагаться сектор активных болельщиков нижегородской команды.
"А поэтому фанаты развернули импровизированный фанатский "вираж" на одной из трибун и стройка замерла, слушая кричалки. Акустика, стоит отметить, на "Стадионе Нижний Новгород" просто отличная", - говорится в сообщении.
welcome2018.com
Любители футбола поднялись на верхние ярусы трибуны и побывали у кромки поля.
Как отметили в пресс-службе ФК "Олимпиец", пока еще неизвестно, где будет располагаться сектор активных болельщиков нижегородской команды.
"А поэтому фанаты развернули импровизированный фанатский "вираж" на одной из трибун и стройка замерла, слушая кричалки. Акустика, стоит отметить, на "Стадионе Нижний Новгород" просто отличная", - говорится в сообщении.
welcome2018.com
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