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Виталий Мутко: каждый четвертый билет на ЧМ-2018 запрошен иностранцами

Каждый четвертый билет на чемпионат мира 2018 года в России запрошен иностранными болельщиками, традиционно большой интерес к мундиалю со стороны граждан Бразилии, Мексики, Китая, заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"За первые 24 часа количество заявок сопоставимо с количеством проданных билетов на Кубке конфедераций. Очень высокие темпы, интерес большой. Мы видим, что каждый четвертый билет запрошен иностранными болельщиками. Традиционно большой интерес со стороны бразильцев, мексиканцев, китайцев.

Это хорошие цифры! Они говорят о большом интересе к чемпионату мира в России. Надеюсь, такие же темпы сохранятся. На матч открытия 40 тысяч заявок уже за один день, а будет продано всего около 80 тысяч. Интерес будет усиливаться, когда будет все больше ясности, какие команды попадают на чемпионат мира. Последний октябрьский тур ответит на все вопросы, осталось по два матча командам. Будем обладать большинством потенциальных участников. В целом, очень радуют темпы", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 21:34
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 21:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Насмешил !
Каждый четвёртый
занижает показатели )))))
Каждый второй приедет - и все иностранцы

из Таджикистана и Узбекистана,
отстают туркменксие иностранцы,
но Мудко им поможет
с доставкой ракет по месту проживания каждому неприехавшему )))))))))))))))))))
Вовкка обещал поддержать порыв любви )))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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