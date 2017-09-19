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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Иностранцы не смогут купить самые дешевые билеты на ЧМ-2018
Иностранцы не смогут пройти на матчи ЧМ-2018 по билетам самой низкой (четвертой) ценовой категории, такой маленькой цены на чемпионатах мира еще не было, заявил "Р-Спорт" глава билетного департамента Международной федерации футбола (ФИФА) Фальк Эллер.
"Что касается вопроса о походе иностранца с резидентом РФ на место четвертой категории, то эта категория доступна только для российских болельщиков. Хочу напомнить, такой низкой цены на чемпионатах мира не было. Возможно, иностранец может пригласить (резидента РФ) на свое место", - заявил Эллер.
"Что касается вопроса о походе иностранца с резидентом РФ на место четвертой категории, то эта категория доступна только для российских болельщиков. Хочу напомнить, такой низкой цены на чемпионатах мира не было. Возможно, иностранец может пригласить (резидента РФ) на свое место", - заявил Эллер.
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