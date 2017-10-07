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Исландия гарантировала себе участие в стыковых матчах ЧМ-2018

Сборная Исландии добилась разгромной победы в выездном матче квалификации ЧМ-2018 против Турции (3:0).

Таким образом, исландцы заработали 3 очка и идут на первом месте в группе I, опережая на 2 балла Украину и Хорватию. Это гарантирует Исландии участие в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2018, так как в последнем туре квалификации украинцы будут встречаться с хорватами в очном матче.

Отметим, что в последнем матче отборочного тура ЧМ-2018 сборная Исландии сыграет с Косово дома.

Sports.ru
Теги: Сборная Исландии
Сегодня, 01:32
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№1 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 01:55) #
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