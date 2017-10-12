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Сборная Японии намерена базироваться на "Арене Химки" во время ЧМ-2018

Сборная Японии является главным претендентом на право базироваться на подмосковной "Арене Химки" во время чемпионата мира 2018 года, сообщает "Р-Спорт".

Напомним, что японцы досрочно квалифицировались в финальную часть турнира в конце августа.
Теги: Сборная Японии
Сегодня, 18:21
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