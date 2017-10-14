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Малки Маккей назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Шотландии

Малки Маккей стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Шотландии.

45-летний специалист будет руководить национальной командой в товарищеском матче со сборной Нидерландов, который состоится 9 ноября, передает твиттер шотландской футбольной ассоциации.
Сегодня, 00:45
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