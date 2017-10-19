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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Власти Екатеринбурга закупят планшеты с опцией гида на восьми языках для гостей ЧМ-2018
Администрация Екатеринбурга закупит 500 мультимедийных планшетов на восьми языках к ЧМ-2018. Соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок.
Объектом закупки является оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции - мультимедиагиды по городу Екатеринбургу на восьми языках. Формат мультимедиагида предполагает гибридную подачу информации о достопримечательностях Екатеринбурга: аудиорассказы и текстово-графические блоки. В качестве основы выступает карта-схема города в дизайнерском оформлении", - говорится в техническом задании.
Исходя из условий заказа, до конца нынешнего года будет закуплено 500 мультимедийных гидов стоимостью 6,4 тыс. рублей каждый. Комплект состоит из планшета с презентацией, наушников, зарядного устройства и кабеля. Во внешнем оформлении устройства будет использована символика Екатеринбурга. При помощи гаджетов гости смогут изучать туристические маршруты, историю и архитектурные объекты города. Общая стоимость закупки составит 3,2 млн рублей.
ТАСС
Объектом закупки является оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции - мультимедиагиды по городу Екатеринбургу на восьми языках. Формат мультимедиагида предполагает гибридную подачу информации о достопримечательностях Екатеринбурга: аудиорассказы и текстово-графические блоки. В качестве основы выступает карта-схема города в дизайнерском оформлении", - говорится в техническом задании.
Исходя из условий заказа, до конца нынешнего года будет закуплено 500 мультимедийных гидов стоимостью 6,4 тыс. рублей каждый. Комплект состоит из планшета с презентацией, наушников, зарядного устройства и кабеля. Во внешнем оформлении устройства будет использована символика Екатеринбурга. При помощи гаджетов гости смогут изучать туристические маршруты, историю и архитектурные объекты города. Общая стоимость закупки составит 3,2 млн рублей.
ТАСС
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