Власти Екатеринбурга закупят планшеты с опцией гида на восьми языках для гостей ЧМ-2018

Администрация Екатеринбурга закупит 500 мультимедийных планшетов на восьми языках к ЧМ-2018. Соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок.Объектом закупки является оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции - мультимедиагиды по городу Екатеринбургу на восьми языках. Формат мультимедиагида предполагает гибридную подачу информации о достопримечательностях Екатеринбурга: аудиорассказы и текстово-графические блоки. В качестве основы выступает карта-схема города в дизайнерском оформлении", - говорится в техническом задании.Исходя из условий заказа, до конца нынешнего года будет закуплено 500 мультимедийных гидов стоимостью 6,4 тыс. рублей каждый. Комплект состоит из планшета с презентацией, наушников, зарядного устройства и кабеля. Во внешнем оформлении устройства будет использована символика Екатеринбурга. При помощи гаджетов гости смогут изучать туристические маршруты, историю и архитектурные объекты города. Общая стоимость закупки составит 3,2 млн рублей.