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Кубок ЧМ-2018 на два дня привезли в Курск

Кубок ЧМ-2018 презентовали в пятницу в Курске, сообщает ТАСС.

В предстоящие выходные посмотреть на него и сфотографироваться с трофеем сможет любой желающий, сообщили организаторы мероприятия во время презентации в спортивно-концертном комплексе города.

"Единственный в своем роде спортивный трофей будет выставлен в спортивном зале одного из крупных торгово-развлекательных центров города 21 и 22 октября. Посмотреть на него и сфотографироваться рядом сможет любой желающий с 10:00 до 21:00 по московскому времени", - сказали организаторы.
Сегодня, 18:00
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