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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В Панаме хотят назвать стадион в честь игрока, чей гол вывел сборную на ЧМ-2018
В честь защитника сборной Панамы Романа Торреса, который своим голом вывел свою национальную команду впервые на чемпионат мира—2018, на родине футболиста хотят назвать стадион. Такую идею высказал панамский политик Дайанара Касерес, который предлагает изменить название местного стадиона в честь Торреса.
"Стадион, который у нас есть в Аррайяне, он для футбола и для бейсбола, называется El Mystic, но у него нет определённого имени. Я думаю, что самое подходящее время отдать почести выдающемуся спортсмену, который хоть он не родился в Аррайяне, но жил здесь много лет и учился в Институте Фернандо де Лессепса", — цитирует Касереса Mi Diario.
Новое название стадиона также будет сопровождаться реконструкцией объекта, а мэр Аррайяна намерен выделить средства для арены в 2018 году.
В заключительной домашней игре отборочного раунда ЧМ-2018 с командой Коста-Рики (2:1) Торрес забил мяч на 88-й минуте, который обеспечил Панаме участие в финальной части турнира.
"Чемпионат.сом"
"Стадион, который у нас есть в Аррайяне, он для футбола и для бейсбола, называется El Mystic, но у него нет определённого имени. Я думаю, что самое подходящее время отдать почести выдающемуся спортсмену, который хоть он не родился в Аррайяне, но жил здесь много лет и учился в Институте Фернандо де Лессепса", — цитирует Касереса Mi Diario.
Новое название стадиона также будет сопровождаться реконструкцией объекта, а мэр Аррайяна намерен выделить средства для арены в 2018 году.
В заключительной домашней игре отборочного раунда ЧМ-2018 с командой Коста-Рики (2:1) Торрес забил мяч на 88-й минуте, который обеспечил Панаме участие в финальной части турнира.
"Чемпионат.сом"
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