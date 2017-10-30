Игорь Лебедев: игнор по отношению к Денисову не совсем правильный

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:50
Николай Наумов: "Зенит" начал думать, что вот-вот дожмет, тут-то и сработала локомотивская пружина
Николай Наумов: "Зенит" начал думать, что вот-вот дожмет, тут-то и сработала локомотивская пружина
12:44
Василий Уткин: если выпилить из фанеры силуэт Спалетти, он будет тренировать несколько лучше, чем Манчини (34)
Василий Уткин: если выпилить из фанеры силуэт Спалетти, он будет тренировать несколько лучше, чем Манчини (34)
09:56
Сергей Веденеев: это что-то из уличного футбола - простые передачи за спину словно гипнотизировали зенитовцев (4)
Сергей Веденеев: это что-то из уличного футбола - простые передачи за спину словно гипнотизировали зенитовцев (4)
Вчера, 23:40
Юрий Семин: основания для чемпионства есть (11)
Юрий Семин: основания для чемпионства есть (11)
Вчера, 23:32
Роберто Манчини: это не трагедия, в следующем туре можем вернуться на первое место (13)
Роберто Манчини: это не трагедия, в следующем туре можем вернуться на первое место (13)
Вчера, 23:24
Андрей Лунев: я просчитался по-жесткому и подвел команду (22)
Андрей Лунев: я просчитался по-жесткому и подвел команду (22)
Вчера, 23:13
Александр Бубнов: Фарфан не боялся Месси, почему он должен бояться аргентинцев "Зенита"? (6)
Александр Бубнов: Фарфан не боялся Месси, почему он должен бояться аргентинцев "Зенита"? (6)
Вчера, 22:47
Маурисио Перейра: езжу на "Солярисе"? Это нормально. "Порш Кайен" никогда себе не куплю (видео) (13)
Маурисио Перейра: езжу на "Солярисе"? Это нормально. "Порш Кайен" никогда себе не куплю (видео) (13)
Игорь Лебедев: игнор по отношению к Денисову не совсем правильный
Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал отсутствие в составе сборной России полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова.
"Игнор по отношению к Денисову не совсем правильный. Если главный тренер сборной обращает внимание не на спортивные качества Игоря, а на внефутбольные дела, на мой взгляд, это неправильно. Игорь очень хорош в последних играх за "Локомотив". Он – один из лидеров команды, который прекрасно выполняет работу в опорной зоне. Ему в сборной самое место. Плюс вызов в сборную вселил бы в него ещё большую уверенность. Не берусь судить решение главного тренера, он несёт ответственность за результат. Ему и так надо сказать спасибо за то, что на 70% изменил состав сборной, и положительные моменты в этом прослеживаются.
Конечно, пока национальная команда не играет так, как хотелось бы болельщикам, но положительные сдвиги есть. Понятно, что Аргентина и Испания не будут выкладываться на 100%, но это будут матчи с грандами мирового футбола. Даже за аргентинцев выйдет один Месси, для сборной это будет одним из решающих экзаменов перед чемпионатом мира", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
"Игнор по отношению к Денисову не совсем правильный. Если главный тренер сборной обращает внимание не на спортивные качества Игоря, а на внефутбольные дела, на мой взгляд, это неправильно. Игорь очень хорош в последних играх за "Локомотив". Он – один из лидеров команды, который прекрасно выполняет работу в опорной зоне. Ему в сборной самое место. Плюс вызов в сборную вселил бы в него ещё большую уверенность. Не берусь судить решение главного тренера, он несёт ответственность за результат. Ему и так надо сказать спасибо за то, что на 70% изменил состав сборной, и положительные моменты в этом прослеживаются.
Конечно, пока национальная команда не играет так, как хотелось бы болельщикам, но положительные сдвиги есть. Понятно, что Аргентина и Испания не будут выкладываться на 100%, но это будут матчи с грандами мирового футбола. Даже за аргентинцев выйдет один Месси, для сборной это будет одним из решающих экзаменов перед чемпионатом мира", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.