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Открылась регистрация на получение паспорта болельщика на ЧМ-2018

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ открыло регистрацию на получение паспорта болельщика для зрителей ЧМ-2018, сообщает ТАСС.

Паспорт болельщика - нововведение России как страны - хозяйки чемпионата мира по футболу. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами - организаторами матчей мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.
Вчера, 23:34
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