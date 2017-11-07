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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сербию оштрафовали за поведение фанатов на матчах отбора ЧМ-2018
Международная федерация футбола (ФИФА) наложила на Футбольный союз Сербии штраф в размере ?160 тыс. за поведение болельщиков на двух матчах квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года.
Отмечается, штраф назначен за а использование фанатами пиротехнических средств, а также за политические и дискриминационные баннеры и кричалки. Кроме того, ФИФА вынесла предупреждение сербской стороне.
6 октября сербы в гостях проиграли команде Австрии со счетом 2:3, 9 октября — победила дома сборную Грузии (1:0). Эта победа позволила сербам занять первое место в группе D и выйти напрямую в финальную часть чемпионата мира.
"Газета.ру"
Отмечается, штраф назначен за а использование фанатами пиротехнических средств, а также за политические и дискриминационные баннеры и кричалки. Кроме того, ФИФА вынесла предупреждение сербской стороне.
6 октября сербы в гостях проиграли команде Австрии со счетом 2:3, 9 октября — победила дома сборную Грузии (1:0). Эта победа позволила сербам занять первое место в группе D и выйти напрямую в финальную часть чемпионата мира.
"Газета.ру"
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