Сербию оштрафовали за поведение фанатов на матчах отбора ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила на Футбольный союз Сербии штраф в размере ?160 тыс. за поведение болельщиков на двух матчах квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года.Отмечается, штраф назначен за а использование фанатами пиротехнических средств, а также за политические и дискриминационные баннеры и кричалки. Кроме того, ФИФА вынесла предупреждение сербской стороне.6 октября сербы в гостях проиграли команде Австрии со счетом 2:3, 9 октября — победила дома сборную Грузии (1:0). Эта победа позволила сербам занять первое место в группе D и выйти напрямую в финальную часть чемпионата мира.