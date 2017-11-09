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Главный тренер сборной Грузии Вайсс продлит контракт на два года

Грузии и главный тренер национальной команды словак Владимир Вайсс достигли договоренности о продлении контракта на два года.

"Достигнута договоренность о том, что еще два года я буду работать главным тренером сборной Грузии по футболу", - цитирует Вайсса ТАСС.

Вайсс был назначен главным тренером сборной Грузии в середине марта 2016 года.
Теги: Вайсс Сборная Грузии
Сегодня, 20:23
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