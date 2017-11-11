Евгений Коноплянка вышел на 3-е место по количеству забитых мячей за сборную Украины

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка забил в матче против Словакии (2:1).Таким образом, на его счету уже 15 голов за национальную команду в 68 матчах и по этому показателю он догнал Сергея Реброва (15 голов в 75 матчах).Теперь Коноплянка уступает только Андрею Ярмоленко (33 гола), который также отличился против Словакии и Андрею Шевченко (48 голов).