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Евгений Коноплянка вышел на 3-е место по количеству забитых мячей за сборную Украины

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка забил в матче против Словакии (2:1).

Таким образом, на его счету уже 15 голов за национальную команду в 68 матчах и по этому показателю он догнал Сергея Реброва (15 голов в 75 матчах).

Теперь Коноплянка уступает только Андрею Ярмоленко (33 гола), который также отличился против Словакии и Андрею Шевченко (48 голов).

Tribuna.com
Теги: Коноплянка Ребров С. Сборная Украины
Сегодня, 03:23
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