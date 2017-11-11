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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Хулен Лопетеги: сборная России играет в похожем стиле, что и Коста-Рика
Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги высказался относительно предстоящих товарищеских матчей с Коста-Рикой и Россией.
"Мы сконцентрированы на подготовке к чемпионату мира 2018 года. На это у нас будет только два отрезка. Впереди нас ожидают два ответственных товарищеских матча, в которых от нашей команды требуется показать хорошую игру.
Сборная Коста-Рики является хорошей командой, одной из лучших в мире. Она дошла до четвертьфинала на прошлом чемпионате мира в Бразилии, сохранив с тех пор свой стиль игры и костяк команды. Сборная России играет в похожем стиле, что и Коста-Рика. Так что обе эти встречи пригодятся сборной Испании", - цитирует Лопетеги "Чемпионат" со ссылкой на Football Espana.
"Мы сконцентрированы на подготовке к чемпионату мира 2018 года. На это у нас будет только два отрезка. Впереди нас ожидают два ответственных товарищеских матча, в которых от нашей команды требуется показать хорошую игру.
Сборная Коста-Рики является хорошей командой, одной из лучших в мире. Она дошла до четвертьфинала на прошлом чемпионате мира в Бразилии, сохранив с тех пор свой стиль игры и костяк команды. Сборная России играет в похожем стиле, что и Коста-Рика. Так что обе эти встречи пригодятся сборной Испании", - цитирует Лопетеги "Чемпионат" со ссылкой на Football Espana.
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