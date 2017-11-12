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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Богдан Бутко: хотели завершить год на мажорной ноте
Защитник сборной Украины Богдан Бутко прокомментировал победу команды в товарищеском матче против Словакии (2:1).
"Тяжелое поле, было много борьбы. Хотели завершить год на мажорной ноте – играли только на победу, отдавались по максимуму. Поддержали дебютантов, парни достойно себя показали. Радует, что команда проявила характер и, уступая, смогла переломить ход встречи. Здорово, конечно, добиться счета 2:0, 3:0. Нам нужно стремиться к этому. Тем не менее Андрей Шевченко остался доволен матчем, сказал всем спасибо", - цитирует Бутко официальный сайт "Шахтера".
"Тяжелое поле, было много борьбы. Хотели завершить год на мажорной ноте – играли только на победу, отдавались по максимуму. Поддержали дебютантов, парни достойно себя показали. Радует, что команда проявила характер и, уступая, смогла переломить ход встречи. Здорово, конечно, добиться счета 2:0, 3:0. Нам нужно стремиться к этому. Тем не менее Андрей Шевченко остался доволен матчем, сказал всем спасибо", - цитирует Бутко официальный сайт "Шахтера".
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