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Главный тренер сборной Нигерии: важно посмотреть, как здесь все устроено перед приездом в Россию в 2018 году

Главный тренер сборной Нигерии Жерно Рор в преддверии товарищеского матча с Аргентиной, который пройдет в Краснодаре, подчеркнул, что команде важно посмотреть Россию перед чемпионатом мира-2018.

Встреча между аргентинцами и нигерийцами состоится завтра на стадионе Краснодар, начало игры – 19.30 по московскому времени.

"Почему мы проводим товарищескую игру здесь, в России? Получилось, что последний матч против Алжира в рамках отборочного турнира на чемпионат мира мы провели тогда, когда уже квалифицировались. Получилось, что мы искали, с кем бы сыграть второй матч. Была получена возможность сыграть в России против Аргентины. Нам важно посмотреть, как здесь все устроено перед приездом в Россию в 2018 году", - цитирует тренера "Спорт-Экспресс".
Теги: Сборная Нигерии Сборная Аргентины
Сегодня, 02:51
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