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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Джефферсон Фарфан: для сборной Перу лучшее ещё впереди
Нападающий "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан после домашней победы над командой Новой Зеландии (2:0) в ответном стыковом матче чемпионата мира 2018 года поделился эмоциями о выигранной путёвке на мундиаль.
"Мы обязаны были выиграть любой ценой. Команда настроилась на все сто. Давление было колоссальное, ведь это по сути был финальный матч, но мы сконцентрировались, и всё сложилось, как надо. Наша победа — подарок всем перуанцам, которые столько лет ждали этого успеха. Лучшее ещё впереди. Наша команда не зазнаётся, но знает, на что способна", — цитирует Фарфана официальный сайт ФИФА.
"Мы обязаны были выиграть любой ценой. Команда настроилась на все сто. Давление было колоссальное, ведь это по сути был финальный матч, но мы сконцентрировались, и всё сложилось, как надо. Наша победа — подарок всем перуанцам, которые столько лет ждали этого успеха. Лучшее ещё впереди. Наша команда не зазнаётся, но знает, на что способна", — цитирует Фарфана официальный сайт ФИФА.
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