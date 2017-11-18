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Джефферсон Фарфан: для сборной Перу лучшее ещё впереди

Нападающий "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан после домашней победы над командой Новой Зеландии (2:0) в ответном стыковом матче чемпионата мира 2018 года поделился эмоциями о выигранной путёвке на мундиаль.

"Мы обязаны были выиграть любой ценой. Команда настроилась на все сто. Давление было колоссальное, ведь это по сути был финальный матч, но мы сконцентрировались, и всё сложилось, как надо. Наша победа — подарок всем перуанцам, которые столько лет ждали этого успеха. Лучшее ещё впереди. Наша команда не зазнаётся, но знает, на что способна", — цитирует Фарфана официальный сайт ФИФА.
Теги: Фарфан Сборная Перу
Сегодня, 21:37
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№1 Написал: zemlanatolij Москва (Сегодня, 22:17) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Ребята и ДЖЕФ!!! Порвите завтра АНЖИ в пух и прах!!!! За ВАМИ станется!!!!
Регистрация: 28.11.2010
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