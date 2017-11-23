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Уральский рок станет темой фестиваля болельщиков ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Уральские рокеры станут хедлайнерами Фестиваля болельщиков в Екатеринбурге, который пройдет во время ЧМ-2018, сообщил замглавы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.

"До начала трансляций и в перерывах между матчами на площадке будет идти развлекательная программа: концерты, конкурсы. Ключевой темой при ее формировании станет уральский рок. Планируется привлечение как городских коллективов, так и хедлайнеров, имеющих уральские корни и вышедших на федеральный уровень", – сказал Тушин.

Фестиваль болельщиков ФИФА в Екатеринбурге пройдет в Центральном парке культуры и отдыха им. В. В.Маяковского.

"Территория уже подготовлена, в 2018 году будет оборудована инфраструктура: здесь смонтируют трибуны, в том числе для маломобильных болельщиков, зоны питания, санитарные зоны, павильоны с сувенирной продукцией и игровые площадки. Кроме того, на площадке фестиваля в постоянном режиме будет работать информационный пункт, предусмотрена система навигации и информирования", – отметили в департаменте.

Там заявили, что площадка будет работать с 14 июня по 15 июля с несколькими выходными – всего 25 дней. Ежедневно на Фестивале болельщиков ФИФА будет транслироваться от одного до трех матчей Чемпионата мира по футболу.

welcome2018.com
Сегодня, 17:24
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