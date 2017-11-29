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Фатма Самура: нет доказательств масштабного употребления допинга футболистами

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура отметила, что доказательств того, что в футболе имело место масштабное употребление допинга игроками, не выявлено.

"Мы нетерпимо относимся к допингу. Мы сотрудничаем с ВАДА (Всемирным антидопинговым агентством) и Ричардом Маклареном. Но хочу подчеркнуть, что на данный момент нет доказательств масштабного употребления допинга футболистами. Если доказательства будут, то санкции будут жесткими", - цитирует Самуру ТАСС.
Сегодня, 03:10
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