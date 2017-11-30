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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Булыкин: из второй корзины Перу - самый оптимальный вариант для нас, испанцы нам не нужны
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о своих предпочтениях по поводу предстоящей жеребьёвки финального раунда чемпионата мира—2018.
"Хотел бы увидеть Перу. На мой взгляд, самая безобидная сборная — из второй корзины. Перу – самый оптимальный вариант для нас. Испанцы нам не нужны. Играть против них, естественно, тяжело.
Выбираем из третьей. Не хочу Исландию. Парни на Евро-2016 показали себя, покажут и у нас. Лучше посмотреть на игру сборной России против Дании. Да, Дания должна быть в нашей группе. Там играет Кристиан Эриксен — мой большой друг.
Из четвёртой корзины выберу Японию. Всё-таки помнится поражение 2002 года, как раз на ЧМ в Японии. Очень обидно было тогда. Теперь нужно дать реванш на домашнем чемпионате", - цитирует Булыкина "Чемпионат.сом".
"Хотел бы увидеть Перу. На мой взгляд, самая безобидная сборная — из второй корзины. Перу – самый оптимальный вариант для нас. Испанцы нам не нужны. Играть против них, естественно, тяжело.
Выбираем из третьей. Не хочу Исландию. Парни на Евро-2016 показали себя, покажут и у нас. Лучше посмотреть на игру сборной России против Дании. Да, Дания должна быть в нашей группе. Там играет Кристиан Эриксен — мой большой друг.
Из четвёртой корзины выберу Японию. Всё-таки помнится поражение 2002 года, как раз на ЧМ в Японии. Очень обидно было тогда. Теперь нужно дать реванш на домашнем чемпионате", - цитирует Булыкина "Чемпионат.сом".
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