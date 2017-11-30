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Дмитрий Булыкин: из второй корзины Перу - самый оптимальный вариант для нас, испанцы нам не нужны

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о своих предпочтениях по поводу предстоящей жеребьёвки финального раунда чемпионата мира—2018.

"Хотел бы увидеть Перу. На мой взгляд, самая безобидная сборная — из второй корзины. Перу – самый оптимальный вариант для нас. Испанцы нам не нужны. Играть против них, естественно, тяжело.

Выбираем из третьей. Не хочу Исландию. Парни на Евро-2016 показали себя, покажут и у нас. Лучше посмотреть на игру сборной России против Дании. Да, Дания должна быть в нашей группе. Там играет Кристиан Эриксен — мой большой друг.

Из четвёртой корзины выберу Японию. Всё-таки помнится поражение 2002 года, как раз на ЧМ в Японии. Очень обидно было тогда. Теперь нужно дать реванш на домашнем чемпионате", - цитирует Булыкина "Чемпионат.сом".
Теги: Булыкин Сборная России
Сегодня, 20:14
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№3 Написал: irv Курск (Сегодня, 21:40) #
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  •  (1)
online

Цитата: bobovzenit
Да что Перу, что Испании просрут. Пусть лучше Испания попадётся. Так хоть оправдание будет для наших футболёров, что типа с жеребьёвкой не повезло и т.д.
А, вообще, третье место в лучшем случае в группе, в не зависимости от жеребьёвки.


Я гляжу ты оптимист)))


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Курский "АВАНГАРД"
Регистрация: 28.08.2008
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:14) #
  • +3
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Болеет за:
«Зенит»
Задрали все. Хором ноют - пошли нам боже кого поубогей. Тьфу.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 20:55) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да что Перу, что Испании просрут. Пусть лучше Испания попадётся. Так хоть оправдание будет для наших футболёров, что типа с жеребьёвкой не повезло и т.д.
А, вообще, третье место в лучшем случае в группе, в не зависимости от жеребьёвки.
Регистрация: 26.10.2016
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