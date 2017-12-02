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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Михаил Боярский: думаю, что Уругвай нам обыграть не удастся
Народный артист России Михаил Боярский считает, что сборная России на чемпионате мира 2018 года имеет реальные шансы выйти из группы.
"Нам очень повезло с жеребьевкой. Может быть, не очень интересные матчи будут у нас проходить, но нашей сборной повезло, конечно, очень, на мой взгляд. Ну, за исключением Уругвая. Я думаю, что Уругвай нам обыграть не удастся.
Так что наша сборная может начать сражения, перекрестясь и уповая на то, что в дальнейшем нам будет лучше. Как говорится, лиха беда начало. Сразу будет понятно, что к чему", - цитирует Боярского ТАСС.
"Нам очень повезло с жеребьевкой. Может быть, не очень интересные матчи будут у нас проходить, но нашей сборной повезло, конечно, очень, на мой взгляд. Ну, за исключением Уругвая. Я думаю, что Уругвай нам обыграть не удастся.
Так что наша сборная может начать сражения, перекрестясь и уповая на то, что в дальнейшем нам будет лучше. Как говорится, лиха беда начало. Сразу будет понятно, что к чему", - цитирует Боярского ТАСС.
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