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Михаил Боярский: думаю, что Уругвай нам обыграть не удастся

Народный артист России Михаил Боярский считает, что сборная России на чемпионате мира 2018 года имеет реальные шансы выйти из группы.

"Нам очень повезло с жеребьевкой. Может быть, не очень интересные матчи будут у нас проходить, но нашей сборной повезло, конечно, очень, на мой взгляд. Ну, за исключением Уругвая. Я думаю, что Уругвай нам обыграть не удастся.

Так что наша сборная может начать сражения, перекрестясь и уповая на то, что в дальнейшем нам будет лучше. Как говорится, лиха беда начало. Сразу будет понятно, что к чему", - цитирует Боярского ТАСС.
Теги: Боярский Сборная России
Сегодня, 03:29
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