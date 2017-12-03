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Глава iNADO: ФИФА должна начать допинговое расследование. Почему бы не отстранить сборную России от ЧМ?

Глава института Национальных антидопинговых организаций (iNADO) Джозеф де Пенсье выразил мнение, что ФИФА необходимо как можно скорее начать расследовать ситуацию с допингом в российском футболе в преддверии чемпионата мира — 2018.

«ФИФА нужно как можно скорее расследовать ситуацию с допингом в российском футболе, и сделать это добросовестно, начиная с самых низов. В противном случае ФИФА рискует развести большие тучи над одним из своих турниров.

Любое международное спортивное соревнование может пройти без определённой страны, так почему бы этому не произойти на чемпионате мира в России?

Понимаю, что на практике такое сложно себе представить, но почему бы и нет?» – цитирует де Пенсье Чемпионат со ссылкой на Reuters.
Теги: ФИФА Сборная России
Вчера, 23:17
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(1)
№3 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:35) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Ни одна коммерческая лига в США не подпускает ВАДА к себе даже на пушечный выстрел. ФИФА ВАДА использует иногда, как лаборантов для своей работы. А вот в МОК они себя чуют полными хозяевами, в результате всё Олимпийское движение развалено.

А всего то нужно убрать одну лазейку - запретить больным людям выступать среди профессионалов. Астматики и прочие " больные" обязаны уйти в параолимпиаду. Какой вам профспорт? Вы больны, для вас физкультура самое то. А то глядишь на братьев Уильямс и диву даёшься, как с детства больные девочки взяли всё в теннисе....

Пьер Де Кубертен в гробу вертится от двойных стандартов.

«Я рада, что FIS приняла такое же решение, что и Международный олимпийский комитет. Что касается отстранения всей российской команды от Пхенчхана-2018, то это очень сложное дело. Ситуация немного отличается от однозначного выявления положительных допинг-проб. Но если все сказанное о государственной системе допинга правда, то я не хочу их видеть на Олимпиаде», - сказала Бьорген норвежской ежедневной газете Verdens Gang.
Напомним, что на счету Марит Бьорген 10 олимпийских медалей (6 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая) и 26 наград чемпионатов мира (18-5-3).

Среди болельщиков фамилия Бьорген – уже мэм. У нее упали результаты в 2007-2009, а в декабре 2009 года она получила официальное разрешение ФИС на использование препаратов от астмы, содержащих допинг. С тех пор серия ее побед не прерывается. Мускулатуре лыжницы завидуют многие бодибилдеры.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Alter ego (Вчера, 23:25) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
почему бы тебе не пойти нахйу?

Думаю воспримет как приглашение
Регистрация: 17.05.2017
№1 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:22) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
почему бы тебе не пойти нахйу?


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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