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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Следующий год в Крыму объявлен годом детско-юношеского футбола
Следующий год объявлен в Крыму годом детско-юношеского футбола, сообщил президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.
"Это наша инициатива, и мы считаем, что проведение года детско-юношеского футбола поспособствует популяризации этого вида спорта у подрастающего поколения.
Пока обо всех мероприятиях, которые будут проходить в рамках года, говорить еще рано, они отрабатываются совместно с Министерством спорта Крыма", - цитирует Ветоху ТАСС.
Ветоха сообщил, что на сегодняшний день в республике в спортивных секциях занимается более семи тысяч молодежи, в любительском первенстве принимают участие 116 детских и юношеских команд.
"Это наша инициатива, и мы считаем, что проведение года детско-юношеского футбола поспособствует популяризации этого вида спорта у подрастающего поколения.
Пока обо всех мероприятиях, которые будут проходить в рамках года, говорить еще рано, они отрабатываются совместно с Министерством спорта Крыма", - цитирует Ветоху ТАСС.
Ветоха сообщил, что на сегодняшний день в республике в спортивных секциях занимается более семи тысяч молодежи, в любительском первенстве принимают участие 116 детских и юношеских команд.
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