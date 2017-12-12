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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виталий Мутко: сборная в уходящем году поработала неплохо, получилось ее обновить
Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко считает, что сборная России хорошо поработала в этом году.
"Сборная в уходящем году поработала неплохо, получилось ее обновить, и в ней, и в клубах утвердилось много молодых игроков, которых мы не видели в прошлом году. В "Локомотиве" есть целая обойма - братья Алексей и Антон Миранчуки, Михаил Лысов, Дмитрий Баринов, в "Зените" есть Далер Кузяев, Саша Головин в ЦСКА практически стал лидером клуба.
Очень рад, что Рома Зобнин вернулся и набирает форму, Илья Кутепов в последних матчах играл, а Георгий Джикия уже стал лидером "Спартака". Для сборной неплохая перспектива", - цитирует ТАСС Мутко.
"Сборная в уходящем году поработала неплохо, получилось ее обновить, и в ней, и в клубах утвердилось много молодых игроков, которых мы не видели в прошлом году. В "Локомотиве" есть целая обойма - братья Алексей и Антон Миранчуки, Михаил Лысов, Дмитрий Баринов, в "Зените" есть Далер Кузяев, Саша Головин в ЦСКА практически стал лидером клуба.
Очень рад, что Рома Зобнин вернулся и набирает форму, Илья Кутепов в последних матчах играл, а Георгий Джикия уже стал лидером "Спартака". Для сборной неплохая перспектива", - цитирует ТАСС Мутко.
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