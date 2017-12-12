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Виталий Мутко: сборная в уходящем году поработала неплохо, получилось ее обновить

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко считает, что сборная России хорошо поработала в этом году.

"Сборная в уходящем году поработала неплохо, получилось ее обновить, и в ней, и в клубах утвердилось много молодых игроков, которых мы не видели в прошлом году. В "Локомотиве" есть целая обойма - братья Алексей и Антон Миранчуки, Михаил Лысов, Дмитрий Баринов, в "Зените" есть Далер Кузяев, Саша Головин в ЦСКА практически стал лидером клуба.

Очень рад, что Рома Зобнин вернулся и набирает форму, Илья Кутепов в последних матчах играл, а Георгий Джикия уже стал лидером "Спартака". Для сборной неплохая перспектива", - цитирует ТАСС Мутко.
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 17:50
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№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:57) #
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когда уже его поганой метлой погонят из спорта?!
сколько натворил со своими "коллегами", теперь расхлёбываем..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:56) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
осталось обновить руководство рфс
Регистрация: 19.03.2010
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