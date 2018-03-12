Аркадий Дворкович: бойкот англичанами ЧМ-2018 - это пустые разговоры

Вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович после матча 22-го тура чемпионата России "Спартак" – "СКА-Хабаровск" (1:0) ответил на вопросы о подготовке к чемпионату мира-2018.– Поздравлять не с чем, хотя это большая честь для меня.– Да. Подготовка идет по графику, но есть некоторые критические пункты. Критические в том смысле, что на них нужно обратить внимание, чтобы все сделали в срок. Я уже говорил про стадион в Самаре. Там есть отставание от графиков, тем не менее, есть возможность всё нагнать.– Они будут на следующей неделе, когда приедет очередная инспекция. Мы встретимся и подведем итоги.– Пока острой необходимости встречаться у нас нет. Если он проявит инициативу, я готов, но, думаю, увидимся и все спокойно обсудим ближе к чемпионату.– Читал об этом. Было всего одно высказывание. Это пока пустые разговоры. Я согласен с Никитой Павловичем Симоняном, который сказал, что все это бессмысленные рассуждения. Думаю, футболисты хотят поехать побороться за Кубок мира, а потом ещё и выступить на следующем. В случае бойкота они такого шанса лишатся. Думаю, здравый смысл восторжествует. Никакая политика не должна вмешиваться в спорт.– В первый день завоевали две медали, молодцы. У нас мощная команда, хотя и, к сожалению, небольшая – из-за несправедливых и неадекватных решений, принятых в отношении России. Тем не менее, наши спортсмены борются.