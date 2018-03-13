Ян Дюрица: думаю, "Локомотив" в итоге станет чемпионом

Экс-защитник "Локомотива" Ян Дюрица считает железнодорожников будущим чемпионом России.– Я слежу за "Локо". Жаль, что команда проиграла "Атлетико", хотя, считаю, и показала неплохой футбол. Но нужно понимать, что "Атлетико" – топовый соперник. А в чемпионате России, думаю, "Локомотив" в итоге станет чемпионом. Видите, Семин вернулся, и железнодорожники заиграли. Плюс там очень приличный состав.– Нет, нет! Ни на кого не злюсь. Просто было немного обидно, что мне до последнего момента ничего не сказали.