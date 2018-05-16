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В Аргентине извинились за пособие к ЧМ-2018 по знакомству с русскими девушками

Аргентинская футбольная федерация (AFA) извинилась за буклет, в одном из разделов которого описываются правила соблазнения русских девушек.

Отмечается, что глава "Что делать, чтобы у вас что-то получилось с русской девушкой" была напечатана по ошибке.

"Мы сожалеем, что данная ошибка кинула тень на образовательную деятельность AFA", — говорится в заявлении федерации.

"Газета.ру"
Сегодня, 23:07
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