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В Санкт-Петербурге состоялась церемония спецгашения почтовых марок ЧМ-2018

Торжественная церемония специального гашения почтовых марок, посвященных ЧМ-2018, прошла в Санкт-Петербурге, сообщает welcome2018.com. В ней приняли участие вице-губернатор города Владимир Кириллов, директор филиала "Почты России" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Виталий Дырдасов, а также послы Санкт-Петербурга на ЧМ-2018: народный артист России Василий Герелло и известный телекомментатор Геннадий Орлов.

Директор филиала "Почты России" отметил, что эта церемония – предпоследняя в ходе подготовки к Чемпионату, а последней станет спецгашение марки, посвященной финалу спортивного турнира. "Сроки выхода этой марки уточняются. Я считаю, что такими церемониями мы привлекаем внимание к Чемпионату и делаем подарок филателистам", – отметил Дырдасов.

На марках изображены команды-участницы турнира. После церемонии несколько открыток вручили участникам мероприятия в качестве сувениров.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. Санкт-Петербург примет семь игр Чемпионата мира. На групповом этапе здесь сыграют Марокко и Иран (15 июня), Россия и Египет (19 июня), Бразилия и Коста-Рика (22 июня), Нигерия и Аргентина (26 июня). 3 июня в Северной столице пройдет встреча 1/8 финала, 10 июля – полуфинал, а 14 июля – матч за третье место.
2018-0
Вчера, 23:19
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