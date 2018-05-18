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Виталий Мутко: никаких выплат за каждый матч футболистам сборной России не будет
Вице-премьер правительства по вопросам строительства Виталий Мутко рассказал о премиальных выплатах футболистам сборной России за участие в чемпионате мира-2018.
- С командой 2008 года и сейчас я футболистам говорю: "Все что заработаете, все ваше". У нас есть такой принцип. Никаких выплат за каждый матч, за выход. Вот есть призовой фонд, который платит ФИФА. Есть процент, который забирает организация, перелеты, проживание, фонд солидарности для детского футбола, а есть то, что ребята зарабатывают. Никаких прежних времен. Все будет опубликовано, вы сами все можете взять и посмотреть. За каждую игру в группе платится определенная сумма денег. Из нее забирается 30 процентов, остальное – пожалуйста. За каждую игру никто ничего платить не будет.
- До старта чемпионата мира меньше месяца. Черчесову удалось построить команду?
- Надо честно посмотреть на все. У главного тренера - самая сложная работа. Мы сейчас вспоминаем с вами 2008 год. Тогда у нас была некая плеяда игроков, которая подросла. Все наши тренеры у руля сборной уже по кругу тогда побывали, нужен был тренер, который бы уже побеждал, чтобы ребята ему поверили, как только он пришел. А так можно назначить любого человека главным тренером, а через неделю – оправдывать. Неделю тебя будут уважать за то, что ты главный тренер, а потом ты ноль. Поэтому с Черчесовым у нас была задача – создать команду. На Кубке Конфедераций у нас получилось к концу турнира. Получили дух, друг друга понимать начали, жили одним целым, а не так, что манишки раздали: одним одного цвета – основной состав, остальным – другого цвета – резерв. А надо быть одной командой. В этом плане все получалось по ходу.
И второй момент, к сожалению, это травмы. Вот Джикия. Не могу сказать, что супер выдающийся, но хорошего уровня игрок. Но самое главное – это боец, это дух команды в обороне. Помните, как на Евро Вася Березуцкий... Надоело ему, пошел в штрафную британцев и как дал головой. Вот это дух. Не хватает Джикии. С Федей Кудряшовым у нас было два бойца. Вот каждый сбор тренер наш что-то нарабатывает, но из этой обоймы кто-то уходит. И надо по новой. Смотрите, сколько новых ребят. И поэтому я уверен, что предстоящий отъезд, он правильный. Не будет никаких отвлекающих факторов. Жесткая работа две недели. Это уже будет шлифовка.
Rusfootball.info
- С командой 2008 года и сейчас я футболистам говорю: "Все что заработаете, все ваше". У нас есть такой принцип. Никаких выплат за каждый матч, за выход. Вот есть призовой фонд, который платит ФИФА. Есть процент, который забирает организация, перелеты, проживание, фонд солидарности для детского футбола, а есть то, что ребята зарабатывают. Никаких прежних времен. Все будет опубликовано, вы сами все можете взять и посмотреть. За каждую игру в группе платится определенная сумма денег. Из нее забирается 30 процентов, остальное – пожалуйста. За каждую игру никто ничего платить не будет.
- До старта чемпионата мира меньше месяца. Черчесову удалось построить команду?
- Надо честно посмотреть на все. У главного тренера - самая сложная работа. Мы сейчас вспоминаем с вами 2008 год. Тогда у нас была некая плеяда игроков, которая подросла. Все наши тренеры у руля сборной уже по кругу тогда побывали, нужен был тренер, который бы уже побеждал, чтобы ребята ему поверили, как только он пришел. А так можно назначить любого человека главным тренером, а через неделю – оправдывать. Неделю тебя будут уважать за то, что ты главный тренер, а потом ты ноль. Поэтому с Черчесовым у нас была задача – создать команду. На Кубке Конфедераций у нас получилось к концу турнира. Получили дух, друг друга понимать начали, жили одним целым, а не так, что манишки раздали: одним одного цвета – основной состав, остальным – другого цвета – резерв. А надо быть одной командой. В этом плане все получалось по ходу.
И второй момент, к сожалению, это травмы. Вот Джикия. Не могу сказать, что супер выдающийся, но хорошего уровня игрок. Но самое главное – это боец, это дух команды в обороне. Помните, как на Евро Вася Березуцкий... Надоело ему, пошел в штрафную британцев и как дал головой. Вот это дух. Не хватает Джикии. С Федей Кудряшовым у нас было два бойца. Вот каждый сбор тренер наш что-то нарабатывает, но из этой обоймы кто-то уходит. И надо по новой. Смотрите, сколько новых ребят. И поэтому я уверен, что предстоящий отъезд, он правильный. Не будет никаких отвлекающих факторов. Жесткая работа две недели. Это уже будет шлифовка.
Rusfootball.info
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