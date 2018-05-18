Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119235
Зенит 104467
КБ-Гостевая 26561
Политика и события в стране и мире 3960
Ростовские футбольные новости 547
Отдых в Крыму. 171
Баги сайта и форума 544
Курилка 1510

Новости партнеров

Виталий Мутко: никаких выплат за каждый матч футболистам сборной России не будет

Вице-премьер правительства по вопросам строительства Виталий Мутко рассказал о премиальных выплатах футболистам сборной России за участие в чемпионате мира-2018.

- С командой 2008 года и сейчас я футболистам говорю: "Все что заработаете, все ваше". У нас есть такой принцип. Никаких выплат за каждый матч, за выход. Вот есть призовой фонд, который платит ФИФА. Есть процент, который забирает организация, перелеты, проживание, фонд солидарности для детского футбола, а есть то, что ребята зарабатывают. Никаких прежних времен. Все будет опубликовано, вы сами все можете взять и посмотреть. За каждую игру в группе платится определенная сумма денег. Из нее забирается 30 процентов, остальное – пожалуйста. За каждую игру никто ничего платить не будет.

- До старта чемпионата мира меньше месяца. Черчесову удалось построить команду?

- Надо честно посмотреть на все. У главного тренера - самая сложная работа. Мы сейчас вспоминаем с вами 2008 год. Тогда у нас была некая плеяда игроков, которая подросла. Все наши тренеры у руля сборной уже по кругу тогда побывали, нужен был тренер, который бы уже побеждал, чтобы ребята ему поверили, как только он пришел. А так можно назначить любого человека главным тренером, а через неделю – оправдывать. Неделю тебя будут уважать за то, что ты главный тренер, а потом ты ноль. Поэтому с Черчесовым у нас была задача – создать команду. На Кубке Конфедераций у нас получилось к концу турнира. Получили дух, друг друга понимать начали, жили одним целым, а не так, что манишки раздали: одним одного цвета – основной состав, остальным – другого цвета – резерв. А надо быть одной командой. В этом плане все получалось по ходу.

И второй момент, к сожалению, это травмы. Вот Джикия. Не могу сказать, что супер выдающийся, но хорошего уровня игрок. Но самое главное – это боец, это дух команды в обороне. Помните, как на Евро Вася Березуцкий... Надоело ему, пошел в штрафную британцев и как дал головой. Вот это дух. Не хватает Джикии. С Федей Кудряшовым у нас было два бойца. Вот каждый сбор тренер наш что-то нарабатывает, но из этой обоймы кто-то уходит. И надо по новой. Смотрите, сколько новых ребят. И поэтому я уверен, что предстоящий отъезд, он правильный. Не будет никаких отвлекающих факторов. Жесткая работа две недели. Это уже будет шлифовка.

Rusfootball.info
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 20:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
10
(1)
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:53) #
  • +1
  •  (1)

Ой... Слушайте, это другая зона ответственности. С

Лес падал , пахло хвоёй. Кот как тебя занесло в эти края? Мутко в ватнике был хорош. - Кот ведь я совсем не виноват? -Вали лес скотобаза ! - Никто не виноват, однако лес требует ухода сэр. - Да конечно , почему кот такой угрюмый? - С чего мне радоватться, сэр- знай своё дело- вали лес.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№9 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:05) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Играют куево. Перспективы туманные, мягко говоря, а все про бабло, все про бабло.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 20:55) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хорошая отсечка по году. Зашёл на готовенькое и сейчас имеем то, что есть.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№7 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 20:54) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Вице-премьер правительства по вопросам строительства Виталий Мутко рассказал о премиальных выплатах футболистам сборной России за участие в чемпионате мира-2018.
Пять! Это, б..ь - пять!
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№6 Написал: grisha (Сегодня, 20:50) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Barmaley
что пилите Виталий, пилите.

Пилите вова, пилите
Цитата: Одиссей
какого хрена спрашивается брать интервью у обычного жулика,никакого отношения не имеющего к спорту?

Надо брать вью у другого вора )))))))))))
Цитата: Одиссей
Есть же вице-премьер по этой отрасли Голодец
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 20:48) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Что за дебилизм? Вице-премьер по вопросам строительства сует свой пятачок в футбол. Есть же вице-премьер по этой отрасли Голодец,министр спорта в конце концов Колобков Ну какого хрена спрашивается брать интервью у обычного жулика,никакого отношения не имеющего к спорту? rage
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: Barmaley (Сегодня, 20:43) #
  • +1
  •  (1)

Да все понятно с Мутко. Будет достраивать все объекты, которые не успели построить к чемпионату мира. У нас в городе стадион раздолбали на реконструкцию и табличка висит"окончание строительства 2020 год". А планировалось как тренировочная база ЧМ 2018. А вообще у него программа до 2030 года по футболу. Так что пилите Виталий, пилите.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 20:32) #
  • 0
  •  (2)

главный прораб за футбол вещает, удивительно. (на самом деле нет)


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011 [жалоба]
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:28) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цицерон!


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 20:19) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Челси»
У ГТ самая СЛОЖНАЯ работа...Черчесов, Денисов и вот Мудко, ребят, вам бы с гастролями, та по городам страны! было бы жотенько.


--------------------
Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.