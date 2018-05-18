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Виталий Мутко: допинг в футболе неактуален
Бывший президент РФС Виталий Мутко высказался разговорах о допинге в российском футболе.
"Вы знаете, я спокойно к этому отношусь. Могу сказать, что допинг в футболе неактуален. Вы видите, что сегодня первыми в этом плане являются циклические виды спорта - биатлон, легкая атлетика, велосипедный спорт. В футболе этого нет. А с точки зрения расследования вы туда задайте вопросы.
К нам обратились, что якобы велось расследование по трем игрокам. Мы по всем трем игрокам отдали абсолютно всю информацию, которую имели. По двум игрокам дела закрыты, вы знаете. По одному молодому мальчику якобы идет расследование. Другой информации у нас нет.
Только за последний год у наших футболистов брали 1500 проб. Уверен, что сегодня или завтра опять приедут проверять. Кандидаты в сборную несколько лет проверялись в своих командах, в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. За эту команду я спокоен, хотя в этой жизни все бывает. Но в целом вопрос неактуален, мы ничего не скрываем, в футболе скрывать нечего", - сказал Мутко.
Rusfootball.info
"Вы знаете, я спокойно к этому отношусь. Могу сказать, что допинг в футболе неактуален. Вы видите, что сегодня первыми в этом плане являются циклические виды спорта - биатлон, легкая атлетика, велосипедный спорт. В футболе этого нет. А с точки зрения расследования вы туда задайте вопросы.
К нам обратились, что якобы велось расследование по трем игрокам. Мы по всем трем игрокам отдали абсолютно всю информацию, которую имели. По двум игрокам дела закрыты, вы знаете. По одному молодому мальчику якобы идет расследование. Другой информации у нас нет.
Только за последний год у наших футболистов брали 1500 проб. Уверен, что сегодня или завтра опять приедут проверять. Кандидаты в сборную несколько лет проверялись в своих командах, в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. За эту команду я спокоен, хотя в этой жизни все бывает. Но в целом вопрос неактуален, мы ничего не скрываем, в футболе скрывать нечего", - сказал Мутко.
Rusfootball.info
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