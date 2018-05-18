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Виталий Мутко: допинг в футболе неактуален

Бывший президент РФС Виталий Мутко высказался разговорах о допинге в российском футболе.

"Вы знаете, я спокойно к этому отношусь. Могу сказать, что допинг в футболе неактуален. Вы видите, что сегодня первыми в этом плане являются циклические виды спорта - биатлон, легкая атлетика, велосипедный спорт. В футболе этого нет. А с точки зрения расследования вы туда задайте вопросы.

К нам обратились, что якобы велось расследование по трем игрокам. Мы по всем трем игрокам отдали абсолютно всю информацию, которую имели. По двум игрокам дела закрыты, вы знаете. По одному молодому мальчику якобы идет расследование. Другой информации у нас нет.

Только за последний год у наших футболистов брали 1500 проб. Уверен, что сегодня или завтра опять приедут проверять. Кандидаты в сборную несколько лет проверялись в своих командах, в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. За эту команду я спокоен, хотя в этой жизни все бывает. Но в целом вопрос неактуален, мы ничего не скрываем, в футболе скрывать нечего", - сказал Мутко.

Rusfootball.info
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 20:22
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№3 Написал: pavel 2014 г Темрюк (Сегодня, 22:05) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Займись стройкой, там на мендолий не проверяют!
Регистрация: 8.07.2014 [жалоба]
№2 Написал: grisha (Сегодня, 20:59) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Barmaley
в РФПЛ например игроки пробегают за игру 10 и более километров. А ведь еще и прыгают и борются за мяч. И почему-то мышцы сводит у игроков иногда в конце игры. А в Европе так на камеру батончики глотают энергетические и напитки разные.

Ваше дело бегать от ментов, а футболистам дело играть = можно и стоя, как гениальный Стрельцов
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Barmaley (Сегодня, 20:57) #
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Не знаю как в циклических видах. Но в РФПЛ например игроки пробегают за игру 10 и более километров. А ведь еще и прыгают и борются за мяч. И почему-то мышцы сводит у игроков иногда в конце игры. А в Европе так на камеру батончики глотают энергетические и напитки разные. Так что спорный очень вопрос на счет пользы допинга. Вот Еременко например перед дисквалификацией саму Баварию чпокнул ужаленный.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
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