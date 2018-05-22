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Банк России представил 100-рублевую купюру к ЧМ-2018

Банк России представил новую пластиковую банкноту к чемпионату мира-2018, сообщает официальный сайт ЦБ РФ.

Номинал купюры - 100 рублей, общий тираж - 20 миллионов экземпляров. По задумке дизайнеров, "композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений – мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола".

На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже – названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата.

В ультрафиолетовом свете становятся видимыми официальные логотип и эмблема ЧМ-2018.

Банк России представил 100-рублевую купюру к ЧМ-2018
Теги: Чемпионат Мира
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