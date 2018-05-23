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Около 20 тысяч человек смогут разместиться на площадке Фестиваля болельщиков в Самаре

Около 20 тыс. посетителей сможет одновременно принимать площадка Фестиваля болельщиков чемпионата мира в Самаре во время мирового первенства. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона по итогам прошедшего во вторник совещания по подготовке к фестивалю.

"На площади имени Куйбышева в Самаре сможет разместиться около 20 тысяч человек. Самарская площадка фан-феста станет одной из самых крупных среди площадок городов-организаторов ЧМ-2018. В отдельные дни, когда будет показано четыре футбольных матча, суточная посещаемость площадки может достичь 45 тысяч человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, главной особенностью самарского фестиваля станет организация правовой поддержки гостей, прежде всего, иностранных граждан, которым в случае необходимости будет оказываться юридическая помощь. Также будет работать правовой колл-центр, где звонки будут принимать специалисты со знанием иностранных языков.

В день открытия турнира 14 июня на площади в Самаре выступит группа ДДТ. Хэдлайнерами фестиваля также станут группы "Чайф", концерт которой пройдет в день матча Уругвай - Россия 25 июня, и "Дискотека Авария". Болельщиков также порадуют более сотни самарских коллективов.

Порядок на фестивале будут обеспечивать более 500 сотрудников правоохранительных органов и работников ЧОПов. На площадь нельзя будет проходить с велосипедами, самокатами, продуктами питания и напитками.
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