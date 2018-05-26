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В дни ЧМ-2018 в Калининградской области ожидают до 400 тысяч туристов

До 400 тыс. туристов и болельщиков ожидают в Калининградской области во время чемпионата мира в России. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

"По некоторым оценкам, до 250 тыс. [туристов] приедет, по другим - 400 тыс. Такой вот большой разброс. Но мы надеемся, что справимся с таким большим потоком, все будет хорошо", - сказал он.

По словам губернатора, в Калининграде уже готовится фан-зона, монтируется сцена, все необходимое оборудование.

"Много туристических маршрутов мы придумали, в том числе для иностранных болельщиков, ресторанные меню футбольные", - заметил Алиханов.

Он добавил, что в курортном Светлогорске на Балтийском побережье, где будет базироваться сборная Сербии, 10 июня состоится торжественное открытие сквера российско-сербской дружбы.

"Думаю, сербам все понравится", - сказал Алиханов. На вопрос, за кого он будет болеть на играх ЧМ-2018 в Калининграде, ответил: "Я буду болеть за красивую игру, за красивый футбол".

ТАСС
Сегодня, 00:12
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