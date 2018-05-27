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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Станислав Черчесов: список 23-х? Вообще никаких рассуждений на эту тему пока нет
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что игровое время в контрольном матче против Австрии на сборе перед чемпионатом мира-2018, получат те, кто проявят себя.
– Насколько вы для себя уже очертили список 23? Сколько позиций вызывают сомнения?
– Ничего мы не очерчиваем. Если что-то заранее решил – можно кое-что пропустить. Спокойно тренируемся, вообще никаких рассуждений на эту тему пока нет. Сегодня у нас 26-е (беседа состоялась в субботу. – Прим.), 4-го надо давать ответ. Между двумя этими датами – игра с австрийцами. К сожалению, второй контрольный матч, с Турцией, состоится уже за пределами этого "окна". Было бы неплохо и эту игру учесть – но не выйдет.
Мы все изучаем. Цифры иногда помогают, но иногда, если уделять им чрезмерное внимание, в них можно и заблудиться. Футбол – это не только цифры, но и много других вещей.
– С Австрией вы же не сможете просмотреть всех. Какие задачи в этом матче?
– Кто окажется лучше – тот будет играть и себя проявлять. Вот и все.
– На что вы будете ориентироваться, выбирая лишних? Если даже каждый из 28 будет большой молодец, всех на турнир все равно не возьмешь.
– 23 надо оставить! Это я точно знаю!
"Спорт-Экспресс"
– Насколько вы для себя уже очертили список 23? Сколько позиций вызывают сомнения?
– Ничего мы не очерчиваем. Если что-то заранее решил – можно кое-что пропустить. Спокойно тренируемся, вообще никаких рассуждений на эту тему пока нет. Сегодня у нас 26-е (беседа состоялась в субботу. – Прим.), 4-го надо давать ответ. Между двумя этими датами – игра с австрийцами. К сожалению, второй контрольный матч, с Турцией, состоится уже за пределами этого "окна". Было бы неплохо и эту игру учесть – но не выйдет.
Мы все изучаем. Цифры иногда помогают, но иногда, если уделять им чрезмерное внимание, в них можно и заблудиться. Футбол – это не только цифры, но и много других вещей.
– С Австрией вы же не сможете просмотреть всех. Какие задачи в этом матче?
– Кто окажется лучше – тот будет играть и себя проявлять. Вот и все.
– На что вы будете ориентироваться, выбирая лишних? Если даже каждый из 28 будет большой молодец, всех на турнир все равно не возьмешь.
– 23 надо оставить! Это я точно знаю!
"Спорт-Экспресс"
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