Станислав Черчесов: список 23-х? Вообще никаких рассуждений на эту тему пока нет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что игровое время в контрольном матче против Австрии на сборе перед чемпионатом мира-2018, получат те, кто проявят себя.– Ничего мы не очерчиваем. Если что-то заранее решил – можно кое-что пропустить. Спокойно тренируемся, вообще никаких рассуждений на эту тему пока нет. Сегодня у нас 26-е (беседа состоялась в субботу. – Прим.), 4-го надо давать ответ. Между двумя этими датами – игра с австрийцами. К сожалению, второй контрольный матч, с Турцией, состоится уже за пределами этого "окна". Было бы неплохо и эту игру учесть – но не выйдет.Мы все изучаем. Цифры иногда помогают, но иногда, если уделять им чрезмерное внимание, в них можно и заблудиться. Футбол – это не только цифры, но и много других вещей.– Кто окажется лучше – тот будет играть и себя проявлять. Вот и все.– 23 надо оставить! Это я точно знаю!