Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119430
Зенит 104636
Политика и события в стране и мире 4191
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 70
LIVERPOOL FC 2532
Мировые трансферы 329
Отдых в Крыму. 180
Баги сайта и форума 551

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

Мохамед Салах будет готов сыграть с Россией

Президент Футбольной ассоциации Египта Хани Або Рида рассказал о сроках восстановления полузащитника "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, сообщил журналист Bleacher Report Дин Джонс.

Президент египетской ассоциации заявил, что Салах, вероятнее всего, не сможет принять участие в матче чемпионата мира — 2018 с национальной командой Уругвая, который пройдёт 15 июня. Также футболист сыграет и с Россией 19 июня.
Теги: Салах Сборная Египта Сборная России
Сегодня, 19:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(0)
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 19:32) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Цитата: Городовой
Салах и на костылях сыграет лучше чем вся наша оборона на чемпе.

футбол игра не одного игрока.
вот почему всегда говорят что Месси один Аргентину тянуть не может и что нет подобающих партнеров (что бред), а вот Салах почему то должен вытащить куда более слабую сборную Египта? Да. сборная то сильна, если объективно, но почему в двух одинаковых случаях позиции журналюг разнятся???

Почему Марадона мог, а месси не может? Да и партнеры в мборной у месси ого-го


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№4 Написал: Egorysche (Сегодня, 19:29) #
  • +1
  •  (1)
online

в 2008 наша сборная попросту убрала с поля Ибрагимовича, который на тот момент также феерил. Так что и Салаха уберём
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:24) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Городовой
Салах и на костылях сыграет лучше чем вся наша оборона на чемпе.

футбол игра не одного игрока.
вот почему всегда говорят что Месси один Аргентину тянуть не может и что нет подобающих партнеров (что бред), а вот Салах почему то должен вытащить куда более слабую сборную Египта? Да. сборная то сильна, если объективно, но почему в двух одинаковых случаях позиции журналюг разнятся???


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: scikuni (Сегодня, 19:16) #
  • -1
  •  (1)

покупайте вазик уки коррупционные


--------------------
пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:12) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Салах и на костылях сыграет лучше чем вся наша оборона на чемпе.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.