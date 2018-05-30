Мохамед Салах будет готов сыграть с Россией

Президент Футбольной ассоциации Египта Хани Або Рида рассказал о сроках восстановления полузащитника "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, сообщил журналист Bleacher Report Дин Джонс.Президент египетской ассоциации заявил, что Салах, вероятнее всего, не сможет принять участие в матче чемпионата мира — 2018 с национальной командой Уругвая, который пройдёт 15 июня. Также футболист сыграет и с Россией 19 июня.